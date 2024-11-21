У жовтні в Україну ввезли 5,8 тисячі нових легкових авто. При цьому найпопулярнішими машинами стали Toyota RAV4 та Renault Duster.
За інформацією "Укравтопрому", з цієї кількості 59% легкових авто купили приватні клієнти, а 41% - юридичні особи.
Порівняно з жовтнем минулого року продажі нових легковиків у приватному сегменті авторинку зменшилися на 11%, а в корпоративному зросли на 29%.
Найпопулярніші нові авто серед приватних покупців:
- Toyota RAV-4 - 213 одиниць;
- Honda M-NV - 154;
- Renault Duster - 150;
- Suzuki SX4 - 111;
- Hyundai Tucson - 109.
Водночас компанії віддавали перевагу:
- Renault Duster - 610 одиниць;
- Peugeot Landtrek - 155;
- Skoda Octavia - 68;
- Volkswagen Touareg - 59;
- Toyota RAV-4 - 56.
Авторинок України - останні новини
Минулого місяця український автопарк поповнили 2,1 тисячі нових автомобілів з бензиновими ДВЗ - це на 19% менше, ніж у жовтні минулого року. При цьому найпопулярнішим новим авто став Renault Duster, а серед старих - Volkswagen Golf.
Крім того, український автопарк поповнили майже 5,7 тисячі авто з дизельними двигунами - це на 26% менше порівняно з минулим роком. Серед нових дизельних авто лідирує - Renault Duster, а серед вживаних - Renault Mégane.