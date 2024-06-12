У великих містах визначають перехрестя з інтенсивним рухом, де мають бути регулювальники.

Відключення електроенергії впливає на роботу світлофорів на перехрестях, які мають регулювати дорожній рух. Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону.

"Звісно, що всі перехрестя мають спеціальні дорожні знаки, які визначають черговість їх проїзду. Але є перехрестя з великим потоком транспортних засобів, які потребують додаткової уваги", – наголосив поліцейський.

За його словами, у містах визначено, зокрема, в обласних центрах і в Києві, важливі перехрестя, щоб відрегулювати рух і знизити можливість виникнення заторів на цих ділянках. Білошицький повідомив, що у Києві визначено 55 перехресть, які під час відключення електроенергії можуть регулюватися в ручному режимі. Водночас такі перехрестя визначені і в інших містах.

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"Всі перехрестя не можуть бути відрегульовані в ручному режимі за допомогою поліцейських, тому треба звертати увагу на дотримання правил дорожнього руху і саме черговість проїзду цих перехресть", – додав поліцейський. За його словами, зараз здійснюються заходи щодо підключення світлофорів до інших джерел живлення, зокрема, генераторів, перехідних резервних ліній.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції наголосив, що пішоходи, мають "позначити себе на дорозі", тобто мати світловідбиваючі елементи, бо в темну пору доби пішохода майже не помітно на дорозі. "Якщо немає під рукою світловідбиваючих елементів, хоч це найкраща річ, то принаймні має бути одяг білого або жовтого кольорів, який дає можливість побачити пішохода на дорозі на відстані 50- 70 метрів", – наголосив він, додавши, що світловідбиваючий елемент дає можливість побачити пішохода за 130 метрів.

На запитання, чи фіксується збільшення злочинів у зв’язку із вимкненням світла, Білошицький зазначив, що рівень злочинності з початку повномасштабного наступу Росії знизився. Водночас він додав, що деякі злочини під час воєнного стану кваліфікуються як більш тяжкі. "Наприклад, крадіжка в умовах війни – це вже не злочин невеликої тяжкості, а реєструється як тяжкий злочин", – зазначив Білошицький.

Ситуація на дорогах

Як повідомляв УНІАН, в середмісті Одеси сталося ДТП через блекаут – водій протаранив двері в аптеку та розтрощив генератор біля неї. Зазначалося, що на перехресті одразу три автівки потрапили в ДТП. Через відсутність світла не працювали світлофори, водії не розібралися з пріоритетами і одне авто не пропустило інше, яке було на головній дорозі, а те від удару на швидкості зачепило третє авто і врізалося в будівлю аптеки.

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