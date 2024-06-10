Для регіонів розподілятимуть об’єми споживання вже після врахування критичної інфраструктури.

В Україні з 24 червня встановлять рівномірні ліміти споживання між областями, повідомив радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко.

"Ми з доступної електроенергії по Україні будемо віднімати обсяг електрики, яка потрібна для об’єктів критичної інфраструктури, і вже з таким винесеним за дужки обсягом буде доводитися ліміт для кожної області. Умовно кажучи, тепер буде не 80% для кожної області, а з урахуванням критичної інфраструктури, яка зменшить доступність електрики, буде 70%. Але ці 70% буде доведено до кожного регіону, і, відповідно, тривалість відключень по Україні плюс-мінус має вирівнятися", – сказав Бойко в ефірі "КИЇВ24".

Крім того, він відмітив, що навіть у вихідний день українська енергосистема була близька до того, аби в незначному обсязі запровадити графіки.

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"Було виведено на два тижні раніше атомний блок з ремонту. Це додало енергосистемі 1000 МВт, і це дуже суттєва цифра додаткової доступної потужності, яка і допомогла у вихідні уникнути обмежень взагалі. Хоча вчора ввечері довелося впродовж однієї години залучати аварійну допомогу у сусідів для того, аби виконати обіцянку і не застосовувати графіки обмежень", – додав Бойко.

Стан енергосистеми України

7 червня ввечері після проведених ремонтних робіт до енергомережі було приєднано енергоблок однієї з АЕС. Це підсилило українську енергетичну систему. Роботи було завершено на 10 днів раніше запланованого терміну.

8 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що лише 27% українських ТЕС наразі залучено до роботи, 42 енергоблоки фактично зруйновані.

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