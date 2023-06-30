До кінця року компанія планує відкрити відділення у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

Сьогодні, 30 червня, українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в столиці Німеччини Берліні. Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі компанії.

Зазначається, що Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. Доставка від п’яти днів. До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.

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Вартість доставки з України в Німеччину:

посилки до 1 кг - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1 тис. 200 грн.

Більше інформації можна знайти за посиланням.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post у столиці Чехії Празі. Відділення Nova Post запрацювало у Празі за адресою Pod Višňovkou 1664/29 та щоденно приймає документи, посилки та вантажі вагою до тисячі кілограм для відправки та отримання.

Також 16 червня "Нова пошта" відкрила друге відділення Nova Post в столиці Чехії Празі. На черзі відкриття мережі у місті Брно. Поштове відділення в Празі приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.

Зазначається, що Чехія стала четвертою європейською країною, де з’явились відділення Nova Post. До цього компанія відкрила відділення в Польщі, Литві та Молдові.

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