У Харкові водії громадського транспорту з завтрашнього дня, 12 січня, видаватимуть пасажирам захисні маски у разі їх відсутності.
Про це заявив секретар міськради Ігор Терехов, який виконує обов'язки мера після смерті Геннадія Кернеса, передає прес-служба мерії.
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"Сьогодні на маршрути вийшли чисті автобуси і тролейбуси. Я зайшов всередину автобуса, і там дійсно наведено порядок. Якщо судити з того, що я побачив, то масковий режим дотримується, що стосується видачі масок водіями, то вона буде організована з завтрашнього дня", - заявив Терехов під час перевірки дотримання карантинних норм у міському транспорті.
Як уточнили в мерії, минулого тижня було вирішено, що водії громадського транспорту повинні, у разі необхідності, видати пасажиру захисну маску, а весь рухомий склад, який виходить на лінії, повинен бути вимитий всередині, зовні і продезінфікований з урахуванням карантинних вимог.
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