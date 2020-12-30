Сьогодні депутати ухвалили рішення увічнити пам'ять покійного мера, але як саме - невідомо.

Звернення з приводу призначення позачергових виборів мера Харкова подадуть до Верховної Ради завтра, 31 грудня.

Про це заявив в. о. мера міста, секретар міськради Ігор Терехов, пише АТН.

За його словами, весь цей час юристи міськради готували документи для звернення, щоб встигнути подати їх в Раду в 15-денний термін. Таким чином всі процесуальні терміни процедури будуть дотримані.

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Сьогодні депутати міськради підтримали рішення увічнити пам'ять покійного мера Геннадія Кернеса.

Смерть і похорон Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали в Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова в Благовіщенському соборі і прощання в одному з театрів міста.

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Автор: Юрій Годован