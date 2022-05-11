В нашій країні вирішили скоротити теоретичну частину навчання майбутніх водіїв.

У вівторок, 10 травня, Кабмін вирішив спростити в Україні процедуру навчання й отримання водійських прав у Сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ.

Спрощення процедури отримання посвідчення водія передбачено постановою "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії воєнного стану в Україні", яку прийняв уряд.

В Кабміні додали, що завдяки постанові, люди, які змінили місце проживання, зможуть скласти практичний іспит для отримання документа не в тому Сервісному центрі МВС, в якому здавали теорію.

Громадяни, які переїхали, також зможуть отримати водійське посвідчення у будь-якому Сервісному центрі міністерства, незалежно від того, де вони складали іспити.

Постановою дозволяється проводити навчання з теорії онлайн за допомогою різних засобів інформаційно-комунікаційного зв'язку, наприклад, Google meet, Zoom чи Skype.

Документом також передбачається скорочення терміну навчання майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні машини з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини. Буде ущільнено викладання тем "Етика водія ТЗ (транспортного засобу - Ред.)", а також "Будова і технічне обслуговування ТЗ".

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну, і було запроваджено воєнний стан. Пізніше воєнний стан в Україні продовжили до 25 травня.

В МВС повідомляли, що у зв'язку з запровадженням воєнного стану в Україні термін дії водійського посвідчення та деяких інших документів автоматично продовжується.

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