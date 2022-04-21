За відповідне рішення проголосували народні депутати Верховної Ради України.

Воєнний стан в Україні, запроваджений після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, продовжили до 25 травня 2022 року.

За відповідне рішення проголосували народні депутати Верховної Ради України після висунутої ініціативи Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Пізніше український парламент схвалив запровадження в нашій країні воєнного стану. Потім воєнний стан в Україні продовжили. Термін дії воєнного стану в Україні був до 25 квітня, а тепер ще на 30 діб продовжився.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в'їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

Також на період воєнного стану можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович казав, що війна України з Росією може тривати до 2035 року, протягом цього періоду "гарантовані" регулярні військові зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: