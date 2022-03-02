Поки в Україні діє воєнний стан, протерміновані документи автоматично продовжують діяти.

Термін дії посвідчення водія та деяких інших документів автоматично продовжується у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.

Про це інформує пресслужба МВС.

У профільному відомстві заявили, що посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на всій території України.

Актуалізувати їх можна після скасування воєнного стану в країні і поновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС.

Крім того, за інформацією радника міністра внутрішніх справ України Вадима Денисенка, з 1 березня 2022 року строк дії паспортів громадян України для виїзду за кордон може продовжуватись на 5 років. До паспортів батьків або законних представників здійснюється вклеювання фотокартки дітей із зазначенням їх персональних даних. Ця інформація посвідчує їхню особу та підтверджує громадянство України.

Відповідну постанову прийнято Кабінетом Міністрів України 28 лютого 2022 року у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації та введенням воєнного стану на усій території України.

Нагадаємо, на тлі російської агресії лише на сході України близько 40 тисяч людей залишилися без світла та їжі, ворог не дає евакуювати місцеве населення.

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