Росіяни вдарили шістьма КАБами по дамбі на Печенізькому водосховищі

Ця дамба дуже важлива для Харкова і області.

Шість керованих авіабомб російські окупанти направили на Печенізьку дамбу, яка знаходиться і Харківській області. Про це в етері телемарафону сказав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Шість керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це найбільше водосховище нашої області. Це критично важливий для Харкова і всієї нашої території об'єкт", - наголосив він.

За його словами, ворог застосував майже одночасно комбіновану атаку по Харкову: і "Молнії", і "Шахеди".

Відео дня

Удари РФ по Печенізькій дамбі

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2025 року росіяни намагалися знищити Печенізьку дамбу. В офіційному повідомленні 16 армійського корпусу Збройних сил України з приводу спроби російських окупантів знищити Печенізьку дамбу в грудні зазначалося, що українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики й готова до того, що Печенізька дамба (Харківська область) через удари росіян може зазнати критичних пошкоджень, тому завчасно було розроблено відповідні плани реагування.

Ця дамба тривалий час є об’єктом системних російських атак. Ворог намагався влучити по ній іранськими "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Молніями" та FPV-дронами.

