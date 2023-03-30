Низький ПДВ не вплинув на вихід паливної галузі з тіні.

Зниження податку на пальне на початку минулого року було помилкою. Як заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в інтерв’ю РБК-Україна, ситуація на чорному ринку не змінилася.

"Згадайте рішення початку 2022 року про скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на пальне. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу", - сказав Гетманцев.

Депутат від "Слуги народу" додав, що повернення до податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% на пальне відбудеться вже 1 липня цього року.

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"Я вважаю, що зниження цих ставок було величезною помилкою. Це абсолютно ніяк не вплинуло на ціну палива. Це лише вплинуло на заробіток трейдерів", - зазначив Гетманцев.

Ситуація з паливом в Україні під час повномасштабної війни

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022-го року податок на пальне скоротили з 20% до 7%. Окрім цього був скасований акциз. Такі кроки повинні були допомогти споживачам і бізнесу у найбільш скрутні шокові часи мати пальне за прийнятною ціною.

Наприкінці серпня минулого року Верховна Рада підтримала повернення акцизу на пальне. Він передбачав встановлення акцизу на рівні 100 євро/1000 літрів для бензину та дизпального та 52 євро для газу.

10 березня стало відомо про те, що мережі АЗС знизили ціни на бензин.

24 березня ціна за автогаз опустилася нижче 20 гривень за літр, а вже 28 березня перетнула позначку в 22 гривні/літр.

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