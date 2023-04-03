Також підвищення податків негативно позначиться на інвестиційному кліматі паливного сектора.

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) на пальне до 20% вплине на вартість товарів та послуг.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив директор Інституту вільної економіки Михайло Чернишов.

Так, за даними експертів, з 1 липня, коли планується підвищення ПДВ на пальне до 20%, ціни на бензин можуть збільшитися майже на чверть.

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"Особливість ринку пального в тому, що зміни на ньому відразу стосуються всіх. Навіть якщо у когось немає автомобіля, то людина все одно користується транспортом як таким: таксі, автобуси. Навіть якщо вона рідко пересувається, – умовний пенсіонер. Він рідко виходить з дому, але його це (збільшення цін на пальне – УНІАН) теж стосується, тому що це вплине на вартість продуктів харчування, оскільки їх, як мінімум, потрібно доставляти в магазин. Введення, підвищення або додавання податків в цьому секторі економіки відрізняється від інших тим, що це негайно почне позначатися на всіх", - розповів він.

Чернишов зазначив, що зміна цін на пальне торкнеться всіх сфер, але по-різному, тому що десь логістичні витрати складають більшу частину собівартості продукції, десь меншу.

Крім цього, на думку економіста, збільшення податків в паливному секторі призводить до зростання витрат для трейдерів. Це в свою чергу призводить до зменшення пропозиції пального, тому що не всі оператори ринку можуть продавати ресурс з великими витратами. А зменшення продавців, а отже і пропозиції, веде до підвищення цін на ресурс.

"Насправді додану вартість... платитиме підприємець зі свого потенційного прибутку, який вже буде меншим. Це призводить до того, що погіршується інвестиційний клімат, оскільки якщо у підприємця стає менше грошей, то він менше інвестує в розвиток свого бізнесу", - продовжив Чернишов.

Директор Інституту вільної економіки нагадав, що в перші місяці війни через спроби регулювання ринку пального почався дефіцит бензину та дизеля. І як тільки регулювання припинилося, ринок відразу наситився пальним і ціни згодом поступово знизилися.

"І оподаткування - це те саме регулювання. Як тільки держава регулює або вводить податки, то в будь-якому випадку це негативно позначається на економіці", - додав він.

ПДВ на паливо під час війни

У березні 2022 року податок на пальне скоротили з 20% до 7%. Крім цього був скасований акциз.

30 серпня 2022 року Рада підтримала повернення акцизу на пальне. Він передбачає встановлення акцизу на рівні 100 євро/1000 літрів для бензину і дизпалива і 52 євро для газу.

30 березня 2023 року голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що зниження податку на пальне на початку минулого року було помилкою.

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