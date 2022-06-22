Новий потяг з Києва через кілька днів відправлятиметься о 16:09, поділилися в "Укрзалізниці".

Державне акціонерне товариство "Укрзалізниця" з 24 червня призначає новий регіональний поїзд №788/787 сполученням Київ - Шостка.

Про це повідомляється у Telegram-каналі компанії.

"Відправлення з Києва - о 16:09, прибуття до Шостки - о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Видубичі, Дарниця, Носівка, Ніжин, Плиски, Бахмач, Конотоп, Кролевець та Терещенська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зворотному напрямку, із Шостки, поїзд відправлятиметься з 25 червня щоденно о 6:10, і прибуватиме до Києва об 11:26.

Квитки на цей поїзд вже доступні онлайн - на сайті та в чат-ботах "Укрзалізниці".

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" з 13 червня призначила п'ять пар потягів, які курсуватимуть за маршрутом Дарниця (Київ) - Ніжин (Чернігівська область) та назад. Перший потяг з Дарниці мав відправлятися о 7:49, а з Ніжина - о 5:12.

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