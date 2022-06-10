Потяги почнуть курсувати з 13 червня.

"Укрзалізниця" з 13 червня призначає п'ять пар поїздів за маршрутом Дарниця (Київ) - Ніжин (Чернігівська обл.) і назад.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

"З 13 червня курсуватимуть 5 пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця і назад", - йдеться в повідомленні.

У сполученні Ніжин-Дарниця поїзди відправлятимуться до 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 і 18: 15. Вони прибуватимуть на станцію Дарниця відповідно 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 і 20: 21.

У сполученні Дарниця (Київ) - Ніжин (Чернігівська обл.) поїзди відправлятимуться о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 і 20: 42. Вони прибуватимуть до Ніжина відповідно о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та о 22: 42.

Відзначається, що пасажири, які прибувають на станцію Дарниця, для подальшого пересування по місту можуть скористатися міською електричкою.

У прес-службі також попросили звертати увагу пасажирів, що при введенні цих змін також змінилися графіки та маршрути кількох інших приміських поїздів.

Нові поїзди:

"Укрзалізниця" призначила новий потяг сполученням Перемишль-Запоріжжя. Поїзд сполученням Перемишль-Запоріжжя курсуватиме з 12 червня, а перший рейс із Запоріжжя до Перемишля відправиться 11 червня.

7 червня 2022 року "Укрзалізниця" призначила ряд нових приміських поїздів.

"Укрзалізниця" з 14 червня відновлює курсування приміський потяг у напрямку Київ-Васильків.

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