Автор відео пожартував, що це така нова послуга.

Українцям не звикати до "найкращого" сервісу в поїздах "Укрзалізниці", але перевізник ще знайшов чим здивувати. В одній з електричок пасажири їхали й зовсім "без дверей".

Відповідне відео опублікував один з Telegram-каналів.

Відзначився потяг сполученням "Ніжин-Київ". Пасажири зняли, як під час руху електрички зовнішні двері фактично "відсутні".

Читайте такожУ Японії випробували новий безпілотний швидкісний поїзд"У поїздах "Укрзалізниці" з'явилася нова "послуга" для тих, кому нічим дихати", - йдеться в коментарі до відео.

При цьому наголошується, що температура на вулиці впала нижче 0 градусів. Крім дискомфорту, така ситуація ще й небезпечна для здоров'я та життя пасажирів, адже хтось може випасти на повному ходу.

Скандали з Укрзалізницею

Компанія й раніше потрапляла в різні скандали. В "Укрзалізниці" зі стелі поїзда полилася вода. Пасажири побачили, як у коридорі біля туалету стався "потоп". Вода лилася прямо на підлогу, кожен, кому б закортіло піти в інший вагон або в санітарну кімнату, повинен був подолати "вбудований душ".

Крім того, пасажир поїзда Херсон-Львів поскаржився на старий вагон з сидіннями просидженими до жорсткості алмазів з маленькими підступними гвоздиками, що стирчать, які легко зроблять з ваших штанів модні хіпстерські траузери

Також в поїздах "Укрзалізниці" люблять вдаватися до ремонту на швидку руку. Так, зламану лампу "надійно" приклеїли до стелі медичним пластиром.

До цього пасажири розкритикували умови в одному зі спальних вагонів підвищеної комфортності (СВ) поїзда на маршруті "Одеса-Київ" з туалетами в жалюгідному стані.

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Автор: Анастасія Горбачова