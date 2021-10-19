Користувачі жартують, що вагон потягу "замироточив".

В "Укрзалізниці" новий скандал - на цей раз зі стелі потягу полилася вода. Пасажири побачили, як у коридорі біля туалету стався "потоп". Вода лилася прямо на підлогу, кожен, кому б закортіло піти в інший вагон або до санітарної кімнати, мав подолати "вбудований душ".

Інцидент потрапив на відео, його розмістили у Telegram-каналі "Україна в шоці".

Так, пасажири потягу "Укрзалізниці" побачили дещо дивне - у коридорі зі стелі почала литися вода. Вийти до туалету та залишитися сухим було неможливо, тому свідки були вимушені спостерігати за інцидентом через вікно у дверях.

Користувачі пожартували про "вбудований душ" та зазначили, що це може бути новим сервісом від "Укрзалізниці". Проте пасажирам інцидент не здавався таким смішним.

У коментарях українці написали, що таке "диво" вони бачать вже не вперше. Обурені пасажири ділилися фото з "мироточивими" вагонами. Як виявилося, деякі вже навіть не дивуються від таких інцидентів.

В "Укрзалізниці" ситуацію поки що не коментували. Ймовірно, дах потягу почав протікати після дощу, проте чому вагони знаходяться у такому стані - не повідомляється.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще один скандал в "Укрзалізниці". П'яний пасажир погрожував жінці у потязі, проте їй ніхто не допоміг.

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Автор: Поліна Кузенко