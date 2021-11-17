Зараз ведеться електрифікація цієї залізничної ділянки.

Швидкісні електропоїзди між Києвом і Черкасами почнуть курсувати через кілька місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час транспортного форуму в Києві заявив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

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"На сьогодні йде реалізація проекту з електрифікації залізниці в Черкаси, що дозволить через кілька місяців запустити швидкісне сполучення між Черкасами та Києвом", - сказав він.

Кава також сподівається, що менш ніж через місяць почнеться рух електропоїздів з Києва до Василькова. З цього міста щодня близько 12 тис. осіб їздять до столиці на роботу і навчання.

"Це дозволить не тільки швидше доїжджати до Києва, але і дозволить заощаджувати час багатьом жителям Київської області, які їздять на роботу в Київ, оскільки завдяки цьому проекту понад 1000 автомобілів і автобусів зникнуть з Одеської траси в годину пік. Це заощаджений час для десятків тисяч громадян", - підкреслив Кава.

"Укрзалізниця" і новий рухомий склад:

У серпні 2021 року "Укрзалізниця" оновила рухомий склад поїздів і презентувала перші осучаснені вагони 5-річної програми на Київському центральному вокзалі.

У листопаді 2021 року "Укрзалізниця" показала нові вагони-трансформери. Купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю та регулювання освітлення.

Автор: Богдан Слуцький