Пасажир розкритикував умови, в яких доводиться пересуватися залізницею.

Черговий пасажир поскаржився на моторошні умови поїздки в потязі "Укрзалізниці".

Відповідний пост розмістив у своєму Instagram користувач sazonov.84.

За словами чоловіка, він їхав у поїзді Херсон-Львів, судячи з фото - у плацкартному вагоні.

"Подорожуй, як король. Вагони ну точно мої ровесники, все старе і брудне. Тепловоз просто древній (72-го року випуску), коптить, у вагоні дихати нічим. Сидіння просиджені до жорсткості алмазів, причому, періодично з цих алмазів стирчать маленькі підступні гвоздики, які легко зроблять з ваших штанів модні хіпстерські траузери. У деяких сидіннях утворилися місячні кратери, так що, якщо докласти деяких зусиль і кмітливість, можна з такого сідниці, спорудити відмінний сільський стільчак", - описує пасажир стан рухомого складу.

Він уточнив, що поїзд максимально розганявся до 50 км/год, а зі старих вікон було видно монтажну піну.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в поїзді "Укрзалізниці" зламану лампу "надійно" приклеїли до стелі медичним пластиром.

До цього пасажири розкритикували умови в одному зі спальних вагонів підвищеної комфортності (СВ) поїзда курсуючого за маршрутом "Одеса-Київ" з туалетами в жалюгідному стані.

Автор: Юрій Годован