Відзначається, що лампа при цьому справно працювала.

Потяги "Укрзалізниці" не перестають дивувати та шокувати. Цього разу мандрівники були здивовані нестандартним підходом до ремонту.

Про це розповіла Дарина Мазур у Facebook.

За словами дівчини, інцидент стався в поїзді "Івано-Франківськ-Полтава". В одному з вагонів лампу не прикрутили до стелі, а приклеїли за допомогою медичного пластиру. При цьому лампа працює.

"Чоловік їхав зі Львова поїздом №150 і помітив над своїм місцем ось таке неординарне, я б навіть сказала, креативне рішення. Лампа (до речі, робоча) була надійно прикріплена до стелі за допомогою медичного пластиру", - розповіла дівчина.

Також вона опублікувала фото, які підтвердили її слова.

Як раніше повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" неодноразово потрапляла в скандали. То поїзд зі Львова вирушив до столиці завчасно і пасажири просто на нього не потрапили. То на рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла-Черкаси, кондуктори пропонували пасажирам проїхатися за меншу суму, але без квитка.

Крім того, пасажири постійно скаржаться на якість послуг, що надаються компанією - погані та несправні туалети, брудна постільна білизна, хамство, відсутність безпеки та багато іншого.

При цьому "Укрзалізниця" постійно підвищує тарифи на пасажирські та вантажні перевезення.

Автор: Анастасія Горбачова