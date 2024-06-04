Квитки потрібно шукати у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ".

Державна "Укрзалізниця" запустила продажі квитків на Дорохуськ, який тимчасово стане кінцевою станцією для частини звичних потягів до/з Хелма. Причина – ремонти на польській залізниці, що стартують з 23 червня і триватимуть до кінця літа. Про це в Telegram повідомила прес-служба українського перевізника.

"Тому якщо ви подорожуєте до Варшави або Любліна пересадковими поїздами №23 Київ — Хелм, №93/94 Харків — Хелм та №120 Хелм — Дніпро, шукайте їх у застосунку за місцем призначення "Дорохуськ". Наш застосунок підказуватиме цю опцію при пошуку Варшави та Хелма", – заявили в "Укрзалізниці".

В компанії також зазначили, що у Дорохуську на час ремонтів прикордонно-митний контроль відбуватиметься у поїзді "Укрзалізниця". Квитки на пересадковий польський потяг з Дорохуська на Варшаву (через Хелм та Люблін) і у зворотному напрямку вже також доступні на сайті польського перевізника.

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Раніше УНІАН писав, що з 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ – Хелм, №93/94 Харків – Хелм та №120 Хелм – Дніпро будуть їздити до/з прикордонної станції Дорохуськ. Такі зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі.

"Укрзалізниця" також з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі.

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