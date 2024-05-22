Час подорожі скоротиться на понад одну годину.

"Укрзалізниця" з 9 червня прискорить поїзд з Києва до Варшави. Час подорожі скоротиться на 1 годину 23 хвилини завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ у Польщі, повідомляє прес-служба перевізника.

Новий графік руху поїздів:

потяг №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15);

потяг №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Також скориговано графік поїздів до Хелма:

Відео дня

потяг №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 – 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20);

потяг №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28;

потяг №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55);

потяг №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17);

потяг №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05);

потяг №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:13 (замість 05:39).

В УЗ відмітили, що продаж квитків за оновленим графіком від 9 червня вже розпочався.

Переглянути розклад руху, придбати квитки можна у застосунку та на оновленому вебсайті залізниці.

Українська залізниця – останні новини

22 травня стало відомо, що УЗ вперше за п’ять років підвищила вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Так, починаючи з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах коштуватиме 80 грн (замість 50 грн), у вагонах СВ – 120 грн (замість 60 грн).

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