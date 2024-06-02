Рух поїздів зміниться через ремонтні роботи у Польщі.

З 23 червня по 31 серпня поїзди №23 Київ - Хелм, №93/94 Харків - Хелм та №120 Хелм - Дніпро будуть їздити до/з прикордонної станції Дорохуськ. Такі зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт на станції Хелм у Польщі. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажири, які будуть подорожувати цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль як і раніше, у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до/з Варшави буде здійнюватися на станції Дорохуськ тепер так:

Зміна 1

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ - Дорохуськ буде прибувати на станцію Дорохуськ о 06:45, у поїзді прикордонно-митний контроль триватиме до 08:15.

Відео дня

"Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорохуська о 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31", - зазначають в "Укрзалізниці".

Зміна 2

Двогрупний поїзд №120/94 Дорохуськ - Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорохуськ до 11:00, після чого у поїзді триватимуть перевірки.

"Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорохуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49", - додали у повідомленні.

Перевізник нагадав, що пересадка на станції Дорохуськ є вимушено тимчасовим кроком, тому станція буде доступна лише "для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд)".

Водночас поїзди №19/20 Київ - Хелм, №119 Дніпро - Хелм, №24 Хелм - Київ будуть їздити до станції Хелм без змін у розкладі руху. Прямий поїзд №67/68 Київ - Варшава - Київ також залишається незмінним.

Укрзалізниця - останні новини

Як писав УНІАН, 1-2 червня "Укрзалізниця" призначила "гірський шатл" зі Львова до курортів Яремче, Татарова-Буковеля, Ворохти і Рахова. Тому переглянути розклад руху та придбати квитки можна у застосунку Укрзалізниці та на вебсайті.

Також повідомлялось, що "Укрзалізниця" підняла вартість популярної послуги у потягах вперше за 5 років. Вже з 22 травня постільна білизна у плацкартних та купейних вагонах буде коштувати 80 грн (замість 50 грн).

Вас також можуть зацікавити новини: