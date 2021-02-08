Увечері 8 лютого ситуація на дорогах столиці сильно ускладнилася – руху транспорту у вечірній час-пік заважає снігопад.
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Як свідчать дані карт Google, рух в центрі міста і на ключових транспортних розв'язках паралізовано заторами. Ситуацію ускладнюють численні ДТП.
Сильні затори виникли на Оболонському проспекті та вулиці Богатирській, а також на проспектах Героїв Сталінграда та Степана Бандери. Аналогічна ситуація - на вулицях Олени Теліги та Олександра Довженка.
Великі затори тягнуться від Брест-Литовського шосе через проспект Перемоги до центру міста.
Ускладнено рух на Окружній дорозі, в районі виїздів у Вишневе та Софіївську Борщагівку.
На Повітрофлотському проспекті сталося відразу три аварії.
Великі затори скували рух на вулиці Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій та на Набережному шосе.
Рух транспорту через всі мости в напрямку лівого берега ускладнено.
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