Все залежатиме від епідеміологічної ситуації в столиці.

Якщо епідеміологічна ситуація не покращиться, у Києві можуть повернути проїзд у громадському транспорті за спецперепустками.

Про це перший заступник голови Київської міської державної адміністрації заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, поки що введення спецперепусток не планується.

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«Але якщо ситуація не буде, скажімо, йти в кращу сторону в частині захворюваності та госпіталізацій, то ми будемо змушені вводити спецперепустки, аж до зупинки транспорту, переходити на спецрежим роботи транспорту", - заявив він.

Нагадаємо, під час весняного локдауну у 2020 році в Києві діяв режим спецперепусток на користування громадським транспортом. Їх видавали співробітникам підприємств, віднесених до об'єктів критичної інфраструктури.

Локдаун в Києві

Місто Київ та Одеська область, починаючи від сьогоднішнього дня, 23 березня, знаходяться в "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень.

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Автор: Денис Прядко