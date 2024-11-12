Пільги для учнів і студентів обіцяють зберегти.

В Одесі з 1 грудня подорожчає проїзд у всіх видах транспорту, зокрема в трамваях і тролейбусах вартість поїздки зросте до 15 гривень.

Як повідомили у пресслужбі мерії міста, буде запроваджено новий тариф на разовий проїзд у міському електротранспорті: з 8 до 15 гривень, у маршрутних автобусах - з 15 до 20 гривень.

Зазначається, що комунальне підприємство "ОМЕТ" провело розрахунок тарифу на проїзд у міському електротранспорті відповідно до чинного порядку формування тарифів, який затверджено наказом Міністерства інфраструктури України.

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"Згідно з виконаними розрахунками, для забезпечення належної якості надання послуг з перевезення пасажирів, а також ремонту та обслуговування трамваїв, тролейбусів і контактно-кабельних мереж КП "ОМЕТ" буде введено новий тариф на разовий проїзд у міському електротранспорті - 15 гривень", - сказано в повідомленні.

Водночас запевняється, що збережено наявні пільги на проїзд у трамваях і тролейбусах для учнів і студентів. Зокрема, ціна однієї поїздки за постійними проїзними квитками на трамваї або тролейбусі становитиме для учнів 2 гривні, для студентів - 4 гривні, для населення - 7 гривень.

Крім того, приватними перевізниками, які займаються автобусними пасажирськими перевезеннями, з 1 грудня заплановано підвищення вартості проїзду в громадському транспорті до 20 гривень по місту. Також ідеться за збільшення вартості проїзду до 40 гривень під час проїзду до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

У мерії пояснили, що протягом 2022-2024 років у багатьох містах України, попри запроваджений воєнний стан, відбулося підвищення вартості проїзду в міському електротранспорті, а в Одесі вони не збільшувалися з 2021 року.

"З 2022 року відбулися зміни, які вплинули на зростання собівартості надання послуг, оскільки значно зросли ціни на запчастини, основні та допоміжні матеріали. За таких умов виникає та збільшується різниця між економічно обґрунтованими витратами та діючими тарифами на перевезення пасажирів", - ідеться в повідомленні.

Вартість громадського транспорту в Одесі

Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 2 липня 2022 року вартість проїзду в маршрутних таксі підвищилася з 10 до 15 гривень. У мерії міста тоді заявили, що у зв'язку з істотним підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду в міських маршрутних таксі.

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