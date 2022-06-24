Вартість проїзду у міському електротранспорті поки не змінюється.

В Одесі з 2 липня вартість проїзду в маршрутних такси підвищиться з 10 грн до 15 грн.

Про це журналістам повідомили у мерії міста.

"У зв’язку із суттєвим підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали одеські перевізники змінюють ціну проїзду у міських маршрутних таксі. З 2 липня проїзд буде коштувати 15 грн", - сказано в повідомлені.

Зазначається, що вартість проїзду у міському електротранспорті поки не змінюється. Вона складає 8 грн (готівкою) або 7 грн (безготівковий розрахунок).

Як повідомляв УНІАН, в Одесі вартість проїзду в маршрутних таксі складає 10 грн з людини за поїздку, незалежно від відстані до пункту призначення. В розпорядженні міста немає свого автобусного парку, всі маршрутки належать підприємцям.

А в Києві проїзд у приватних маршрутках подорожчав з 21 травня. Відтоді замість 10 грн, за проїзд доводиться платити по 15 грн.

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