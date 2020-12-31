Національний перевізник може втратити гроші на ремонт рухомого складу й полотна, вважає блогер.

Реформи екс-глави Грузинських залізниць Іраклія Езгубая, залученого до управління вантажними перевезеннями «Укрзалізниці», можуть знищити систему вантажоперевезень України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав блогер, громадський діяч Кирило Сазонов.

«Підсумком кількох місяців роботи грузинського реформатора став документ, що закріплює демпінг цін на ринку перевезень й розоряє залізничну інфраструктуру України замість її реформи й зміцнення», - пише він.Читайте такожПонад 5 тисяч українців зустрінуть 2021 рік у поїздах " Укрзалізниці"

Сазонов пише, що Езгубай пропонує тимчасово — на рік-два — знизити вартість перевезень до мінімуму, вибити з ринку всю конкуренцію, а потім в якості єдиного гравця "вичавлювати з відправників все".

Важливий нюанс полягає в тому, що вантажовідправники не планують збільшувати обсяги перевезень, таким чином держава не отримає ніякого позитивного ефекту, а просто почне їх дотувати.

"Держмонополіст, щоб утримати монополію, демпінгує, за фактом продаючи свої послуги дешевше, ніж їхня собівартість експлуатації для самого перевізника, "Укрзалізниці". Це означає, що ремонтувати вагони й рейки буде просто ні за що. Таким чином знищується вся залізнична інфраструктура, в тому числі й пасажирські перевезення, які дотуються за рахунок прибутку від вантажоперевезень, адже УЗ працює в збиток», - робить висновок експерт.

Також Сазонов зазначає, що призначення Езгубая може бути пов'язане зі зміцненням на українській орбіті Міхеїла Саакашвілі, працюючи в команді якого, нинішній голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак і познайомився з Езгубаєм.

Нагадаємо, Володимир Жмак був призначений Головою правління АТ "Укрзалізниця" наприкінці серпня 2020 року, до того він обіймав посаду члена Наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках Жмак був першим заступником голови Одеської ОДА, яку на той час очолював Міхеїл Саакашвілі.

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Автор: УНІАН