Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини: поранено чотирьох працівників

Ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів, повідомили в "Укрзалізниці".

Сьогодні, 19 березня, Росія вдруге здійснила атаку по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Поранено чотирьох залізничників, з них двоє - у тяжкому стані. Їм надається медична допомога. Попередньо удар завдано балістичною ракетою. Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не вплинули на рух пасажирських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні під ранок ворог вдарив дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Тоді повідомлялося про знеструмлені ділянки, але рух поїздів курсував за графіком.

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Атаки на Україну - деталі

Як повідомляв УНІАН, США запропонували Україні та Росії запровадити повне 30-денне перемир'я у війні. Київ погодився, але в Москві сказали, що готові припинити вогонь лише на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Вночі 19 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в небі України фіксували близько 40 ударних дронів. За його словами, якщо Путін відкидає перемир'я, то світ має відкинути його спроби затягнути війну проти України.

Раніше, 13 березня, внаслідок російських атак на Дніпропетровщині було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці".

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