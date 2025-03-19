Під ударом опинилася лікарня у Сумах та міста Донеччини.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі в небі України перебуває близько 40 російських ударних дронів типу "Shahed".

За його даними, БПЛА фіксують в небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. Крім того, окупаційна армія РФ влучила у лікарню в Сумах та завдала ударів по містах Донецької області:

"Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру".

Президент зазначив, що кремлівський правитель Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню. На його думку, буде правильно, якщо у відповідь світ відкине будь-які спроби Кремля затягнути війну.

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"Санкції проти Росії. Допомога Україні. Зміцнення союзників у вільному світі та робота задля гарантій безпеки. І тільки реальне припинення Росією ударів по цивільній інфраструктурі як свідчення бажання завершити цю війну може наблизити мир", - додав він.

Припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, після переговорів у Саудівській Аравії українські та американські офіційні особи оголосили, що Київ погодився на пропозицію про 30-денне припинення вогню, однак лише після офіційної згоди Росії.

Путін заявив, що припинення вогню можливе за умови надання певних гарантій, таких як припинення мобілізації в Україні та постачання західної зброї.

18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та Путіним, під час якої Росія погодилася на обмежене припинення вогню, зокрема щодо атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти в Україні.

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