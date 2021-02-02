Питання розмитнення авто й досі залишається актуальним.

До Верховної Ради внесли черговий законопроєкт щодо "євробляхерів".

Читайте такожЧерез локдаун українці все рідше купують нові авто: найпопулярніші марки карантинного рокуДепутати розробили документ №4643-д, згідно з яким пропонується змінити формулу розрахунку акцизу і ввести особливі правила для тих, хто не розмитнив свій автомобіль вчасно.

Про те, як будуть працювати нові правила і кого вони стосуватимуться, повідомляє Obozrevatel.

Отже, кого саме це стосуватиметься:

тільки "євроблях", ввезених до 31 грудня 2020-го;

термін дії закону – 180 днів від моменту ухвалення;

одне авто однієї категорії на одну людину (одне легкове, одне вантажне, один причіп)

авто повинні відповідати стандарту "Євро-2" (не пізніше ніж 1999 року випуску) або вище.

Яким чином рахуватиметься акциз за новою формулою:

Базова ставка + коефіцієнт двигуна + доплата за дизельний двигун.

Базова ставка залежить від віку машини. Якщо менш ніж 9 років, то платити її зовсім не потрібно.

Далі ставки змінюються так:

машині до 9 років – 0 євро;

машині 10 років – 25 євро;

машині 11 років – 50 євро;

машині 12 років – 75 євро;

машині 13 років – 100 євро;

машині 14 років – 125 євро;

машині від 15 років – 150 євро.

Коефіцієнт двигуна залежить від його обсягу. Щоб його вирахувати, потрібно обсяг помножити на зазначену нижче ставку:

ставка для двигуна до 2000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 3000 куб. см – 0,2 євро;

ставка для двигуна до 4000 куб. см – 0,25 євро;

ставка для двигуна до 5000 куб. см – 0,35 євро;

ставка для двигуна від 5001 куб. см – 0,5 євро.

Доплата за дизель становить 100 євро. Для прикладу прорахуємо, який розмір акцизу на розмитнення автомобіля віком 8 і 14 років з бензиновим двигуном 2000 куб. см за старими та новими правилами.

Отже, за новими правилами:

машина віком 8 років – 500 євро;

машина віком 14 років – 625 євро.

За старими правилами:

машина віком 8 років – 800 євро;

машина віком 14 років – 1 400 євро.

Важливо також зазначити, що за новими правилами мито платити не потрібно, а ПДВ треба буде заплатити не з усієї вартості автомобіля, а тільки з акцизу.

Додамо, "євробляхери" ніяк не можуть домогтися ухвалення законопроєктів щодо доступного розмитнення. Наразі на розгляді у Верховній Раді перебуває три відповідні документи.

"Євробляхери" навіть протестували біля урядового кварталу в Києві з вимогою нарешті внести цей законопроєкт до Верховної Ради, однак наразі це не принесло жодного результату.

Зараз ставки розмитнення складені таким чином, що легалізація вживаного автомобіля у деяких випадках сягає 250-650% від його митної вартості.

Цікаво, що за різними даними на сьогодні приблизно мільйон автомобілів потребує обов'язкового митного оформлення та реєстрації на території України.

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Автор: УНІАН