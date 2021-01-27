Сума акцизного податку має визначатися платником податку за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об’єму двигуна та типу палива.

Верховна Рада України опублікувала два законопроекти, якими пропонуються зміни до Податкового та Митного кодексів (№4643-д від 25.01.2021 та №4644-д від 25.01.2021).

Нові законопроекти передбачають єдиний підхід до розмитнення автомобілів, що в’їхали на територію України до 31 грудня 2020 року з порушеннями митних правил.

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Законопроектами пропонується провести митне оформлення євроблях без врахування вартості автомобіля та сплати ввізного мита.

Сума акцизного податку має визначатися платником податку за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об’єму двигуна та типу палива.

У випадку прийняття цієї схеми, оформлення "євробляхи", що ввезена в Україну до 31 грудня 2020 року, буде коштувати близько однієї тисячі євро.

Запропоновані зміни зобов’язують Кабінет Міністрів України ініціювати на міжнародному рівні врегулювання питання дистанційного зняття з обліку (реєстрації) транспортних засобів у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Як будуть вираховувати податок

Як зазначає ITC, сума акцизного податку визначається платником податку за ставкою, визначеною за формулою:

Ставка = Ставка базова + Vе + Fе,

де Ставка базова — ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минули з року виготовлення транспортного засобу, до року визначення ставки податку та становить:

0 евро — якщо кількість років, що минула з року виготовлення транспортного засобу становить 0-9 років;

25 евро — 10 років;

50 евро — 11 років;

75 евро — 12 років;

100 евро — 13 років;

125 евро — 14 років;

150 евро — 15 і більше років.

Vе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в куб. сантиметрах на коефіцієнт, який становить:

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння до 2000 куб. сантиметрів (включно);

0,2 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 2001 куб. сантиметрів до 3000 куб. сантиметрів (включно);

0,25 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 3001 куб. сантиметрів до 4000 куб. сантиметрів (включно);

0,35 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння від 4001 куб. сантиметрів до 5000 куб. сантиметрів (включно);

0,5 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна — для транспортного засобу з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 5000 куб. сантиметрів.

Fе – ставка податку в євро за 1 штуку транспортного засобу, що становить:

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом – 0,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) – 100,0 євро;

для транспортних засобів, оснащених двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та кривошипно-шатунним механізмом або двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електричним двигуном (одним чи кількома) — 0,0 євро.

Дія такого положення не повинна поширюватися на транспортні засоби, якщо вони не відповідають екологічним нормам «ЄВРО-2» і вище та/або мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаної державою-агресором стосовно України згідно із законодавством, або ввозяться з території такої держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України.

Ситуація з євробляхами

З 23 лютого 2019 року в Україні діяв загальний режим розмитнення автомобілів на єврономерах за повною ставкою акцизного податку, і вже з 24 травня передбачалося, що автовласники будуть платити штрафи, мета яких - припинення використання даних автомобілів на території України, однак парламент відстрочив їх введення до 22 серпня.

12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла закон про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України ще на три місяці.

20 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування на три місяці застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на митну територію України.

У жовтні 2019 року в парламенті був зареєстрований законопроект про розмитнення "евроблях" за новою формулою.

2 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів відклав введення штрафів для власників нерозмитнених авто на єврономерах, так званих "євроблях", до 1 січня 2020 року.

29 жовтня 2020 року стало відомо про те, що Кабмін дозволив штрафувати водіїв на "евробляхах".

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Автор: УНІАН