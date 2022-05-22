Експерти вказали, що Москва не зможе замінити продукцію Boeing та Airbus

Російська компанія "Аерофлот" зіткнеться з серйозною нестачею запчастин для літаків через західні санкції. Для підтримки працездатності флоту доведеться розбирати частину літаків вже через три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з оцінками експертів IBA, Росія не зможе найближчим часом замінити продукцію Boeing та Airbus, тому деякі літаки доведеться пустити на запчастини.

Відзначається, що через західні санкції "Аерофлот" різко скоротив закордонну маршрутну мережу. Так, станом на 24 лютого компанія виконувала рейси в 56 країн, а до середини травня - в 13. Крім того, знизився і пасажиропотік.

"У найближчому майбутньому "Аерофлот" буде здебільшого авіакомпанією, що працює на внутрішньому ринку", - вважає експерт з безпеки польотів зі Школи менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті Арнольд Барнетт.

Як раніше повідомляв УНІАН, у березні президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким російським авіакомпаніям дозволено використовувати літаки іноземних лізингодавців, попри їх заборону.

В кінці березня найбільша лізингова компанія у світі AerCap подала проти РФ позов на 3,5 мільярда доларів за вкрадені літаки.

24 квітня з'явилася інформація про те, що американська Air Lease спише літаки, які залишилися у РФ, більш ніж на 800 мільйонів доларів

19 травня Великобританія ввела фінансові санкції проти російських авіакомпаній. Під обмеження потрапили "Аерофлот", "Росія"і" Уральські авіалінії".

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