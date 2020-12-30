В Україні є один виробник таких вагонів, це Крюківський вагонобудівний завод.

Київський метрополітен планує закупити 50 нових вагонів. Половина з них буде вагонами з наскрізним проходом, коли з одного вагона можна легко перейти в інший.

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Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон.

"Це поїзди, які мають наскрізний прохід. Власне, такі як ми бачимо в Європі або американських метрополітенах", - сказала вона.

Вагони будуть закуповувати на 50 мільйонів євро, які міська влада бере в борг на 12 років у Європейського банку реконструкції та розвитку. Половину цієї суми витратять на звичні киянам і гостям міста вагони, половину - на вагони з наскрізним проходом.

"Пасажири їх побачать, спробують, і вже на майбутні закупівлі будемо орієнтуватися, наскільки вони саме для нашого метрополітену, для нашого пасажиропотоку", - пояснила Макогон.

Вона додала, що тендерна пропозиція відкрита для всіх учасників.

"В Україні є один виробник таких вагонів, це Крюківський вагонобудівний завод, сподіваюся, вони також зацікавлені брати участь в даному аукціоні, як наш виробник", - сказала Макогон.

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Автор: УНІАН