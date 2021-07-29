Міська влада не заперечує намір упорядкувати паркування у дворах.

Влада Києва поки не має планів збирати гроші з жителів за паркування у дворах будинків.

Про це заявив начальник інспекції з паркування Дмитро Рахматулін, повідомляється на сайті київської влади.

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Разом з тим, за словами Рахматуліна, Київська міськдержадміністрація планує провести моніторинг прибудинкових територій на предмет приналежності їх до ОСББ або ЖБК. Це передбачено комплексною програмою з упорядкування паркування в місті.

"Жителі, чия прибудинкова територія не належить ОСББ або ЖБК, будуть про це поінформовані. Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК", - додав Рахматуллін.

Він зазначив, що паркування у дворах необхідно упорядковувати, так само як місто робить це на під'їздах до лікарень або біля навчальних закладів.

"Хаотичне розміщення автомобілів, причому не тільки мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як "швидких" і аварійних служб, так і жителям будинків", – зазначив Рахматуллін.

Платне паркування

28 липня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація, що в Києві можуть ввести плату за паркування біля житлових будинків. Паркування біля свого будинку буде обходитися киянам у 25-35 гривень за годину.

Як повідомило Dtp.kiev.ua, посилаючись на Рахматуліна, столична влада планує брати з водіїв гроші за використання прибудинкової території. Такі заходи Рахматулін назвав "абсолютно обґрунтованими", оскільки за його словами"ніде немає розрахунків, що людина повинна паркуватися під своїм житлом".

У КМДА планують, що платне паркування з'явиться в тих житлових дворах, чия прибудинкова територія належить місту. Жителі будуть про це сповіщені та протягом виділеного періоду зможуть розв'язувати питання з оформленням землі або ж погодитися на розробку платних паркувальних місць.

Автор: Інна Андаліцька