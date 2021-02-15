Ілон Маск планує відкрити завод і R&D-центр в індійському Бангалорі.

Виробник електрокарів Tesla наближається до Угоди про відкриття свого першого заводу з виробництва електромобілів в Індії.

Про це пише Blooomberg.

Читайте такожМаск прокоментував закиди щодо проблем з якістю Tesla

Для відкриття свого першого заводу в країні компанія обрала Карнатаку, південний штат зі столицею в Бангалорі.

За словами співрозмовників агентства знайомих з ситуацією, Tesla вела переговори з місцевою владою протягом шести місяців. Автовиробник активно розглядає можливість складання автомобілів в передмісті Бангалора.

Також компанія планує відкрити в регіоні свій R&D-центр і проводити комплексну перевірку офісної нерухомості. Tesla вже зареєструвала індійський підрозділ.

Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН