Виробник електрокарів Tesla наближається до Угоди про відкриття свого першого заводу з виробництва електромобілів в Індії.
Про це пише Blooomberg.
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Для відкриття свого першого заводу в країні компанія обрала Карнатаку, південний штат зі столицею в Бангалорі.
За словами співрозмовників агентства знайомих з ситуацією, Tesla вела переговори з місцевою владою протягом шести місяців. Автовиробник активно розглядає можливість складання автомобілів в передмісті Бангалора.
Також компанія планує відкрити в регіоні свій R&D-центр і проводити комплексну перевірку офісної нерухомості. Tesla вже зареєструвала індійський підрозділ.
Як змінювалася позиція Tesla в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск зайняв сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірки найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірки найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
- Станом на 22 грудня 2020 року акції Tesla подешевшали після включення в індекс S&P 500.
- Прибуток Tesla у 2020 році склав $721 млн. Компанія вперше отримала прибуток за підсумками цілого року.
- 3 лютого 2021 року стало відомо про те, що Tesla відкликає в США понад 100 тисяч електромобілів.
4 лютого 2021 року Маск прокоментував зауваження щодо якості автомобілів Tesla.
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