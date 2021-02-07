За прогнозами синоптиків, з понеділка, 8 лютого, в столиці почнуться снігопади та хуртовини.

У Києві планують обмежити в'їзд великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов.

Як повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації, обмеження введуть 8-9 лютого.

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У КМДА нагадали, що з понеділка, 8 лютого, в столиці очікується снігопад (приріст снігу 15-20 см), хуртовини та ожеледиця.

"Обмеження в'їзду вантажівок дозволить знизити рівень заторів і полегшить роботу снігоприбиральної техніки", - йдеться в повідомленні.

Також водіїв закликали не користуватися особистими авто під час снігопаду і, по можливості, віддавати перевагу громадському транспорту. Крім того, їх просять не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Машини, що заважають розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані, попередили в КМДА.

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Автор: Світлана Закелова