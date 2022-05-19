Перевізники пояснюють подорожчання проїзду дефіцитом і ростом цін на пальне.

У столиці з 21 травня подорожчає проїзд у приватних маршрутках. Тепер замість 10 грн, за проїзд доведеться платити по 15 грн.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", – розповів Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з пальним у країні, а точніше, з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.

"Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання – це вимушений крок", – додав Мойсеєнко.

Водночас на маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється – 10 грн. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моісеєнко попердив, що у разі підвищення цін на пальне до 60-70 грн за літр ближче до червня столичні маршрутники піднімуть вартість проїзду до 15 грн.

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