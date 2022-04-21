Рух відновлюватимуть поступово та в залежності від кількості пасажирів.

З понеділка, 25 квітня, між Києвом та Ірпенем частково відновлять рух громадського транспорту.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин в Telegram.

"Багато з вас просили запустити громадський транспорт між Ірпенем та Києвом. Ми домовилися з перевізником, що будемо робити це поступово і в залежності від кількості пасажирів. Отже, вже з 25 квітня поїдуть перші маршрутки на Київ і зі столиці в Ірпінь", - зазначив він.

Графік руху транспорту:

№379 Ірпінь (вул. Сковороди, ЖК "Синергія") – Київ (м. Академмістечко) - з 7:00 до 19:00 щогодини;

№392 Ірпінь-Київ, тимчасова схема маршруту – вул. 1 лінія - військовий госпіталь – Северинівська – Підгірна – Личака – Озерна – Соборна – с. Романівка – м. Академмістечко – з 7:00 до 19:00 щогодини;

№422 Буча-Київ (через Ірпінь), тимчасова схема руху – Ірпінська Центральна лікарня (Буча, вул.Енергетиків) – вул. Вокзальна – Ірпінь, вул. Соборна – Північна – Степанівська – Садова – Лисенко – Пушкінська – університет – с. Романівка – м. Академмістечко. Графік: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Київ– 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

З перших днів вторгнення Ірпінь став гарячою точкою. Обстріли не припинялися ні вдень, ні вночі. Ворог зруйнував практично всі житлові будівлі, мирне населення знищувалося з особливою жорстокістю та цинізмом. Розстрілювали людей похилого віку, дітей і навіть домашніх тварин. Звірства в Ірпені, Бучі та Бородянці багато країн вже назвали геноцидом.

Вас також можуть зацікавити новини:

S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній

S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії

Економіка Росії вже приречена, навіть без вторгнення в Україну-S&P і Fitch