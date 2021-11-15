Глава МВС озвучив інший варіант, який може допомогти поліцейським відстежувати порушників.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський стверджує, що в МВС не можуть поставити поліцейського на кожному з перехресть.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 Канал.

При цьому Монастирський озвучив інший варіант, який може допомогти поліцейським відстежувати порушників та потенційно зменшити кількість ДТП на дорогах України.

"Вже є така законодавча ініціатива у парламенті, щоб самі громадяни, фіксуючи на реєстратори у своїх автомобілях порушення, могли передавати ці відео в правоохоронні органи, в поліцію зокрема. Завдяки цьому особа могла б притягатися до адміністративної відповідальності", - пояснив він.

У МВС таким чином хочуть збільшити так звану профілактику ДТП, долучивши до ініціативи свідомих водіїв.

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Як повідомляв УНІАН, з 22 жовтня ще 17 комплексів автофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України. Так, прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, запрацювали на автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької та Харківської областей.

Автор: Олег Давигора