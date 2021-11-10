У травні в Україні набули чинності зміни до Податкового та Митного кодексів, що уможливили пільгове розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Пільговий термін розмитнення автомобілів на єврономерах більше не продовжуватимуть.

Про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"На моїй пам’яті було 3 чи 5 термінів для легалізації таких транспортних засобів. Поліція впродовж цього часу не накладала штрафи. Тому із завтрашнього дня Нацполіція буде виконувати передбачені законом норми, в тому числі і стягуватиме штрафи", - сказав міністр.

Нагадаємо, у травні в Україні набули чинності зміни до Податкового та Митного кодексів, що уможливили пільгове розмитнення авто з іноземною реєстрацією.

Йдеться про автомобілі з європейською реєстрацією, яким більше п’яти років та які ввезені в Україну до 31 грудня 2020 року.

На період пільгового розмитнення автомобілі на єврономерах тимчасово звільнили від оподаткування ввізним митом. На пільгове розмитнення власники авто отримали 180 днів з моменту набрання чинності законів.

Реєстрація за спрощеною процедурою митного оформлення і оподаткування "євроблях" в Україні триває до 10 листопада.

Потім водіїв і власників авто на єврономерах почнуть штрафувати.

"Євробляхи" в Україні

За інформацією Державної фіскальної служби, на території України близько 1,5 мільйона автомобілів на європейських номерах. Ситуація з "євробляхами" викликана високим акцизним збором на старий автомобіль. Акциз за автомобіль віком понад 5 років у 10-28 разів вищий за новий.

Це породило схеми, за допомогою яких люди стали обходити закон - ввозити авто в режимі тимчасового ввезення або транзиту, які зареєстровані на європейських громадян або компанії, а українцям для керування передавалися на умовах доручення.

Автор: Дмитро Хилюк