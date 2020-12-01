У Рівному курсує тролейбус, якого на маршрутах вже немає в жодній країні світу.
Про це йдеться в сюжеті "ТСН.uа".
Читайте такожВ Україні весь громадський транспорт замінять на електричний - Криклій
Як йдеться в сюжеті, тролейбус марки "Škoda 9Tr" сьогодні святкує своє 60-річчя.
60 років тому перший такий тролейбус виїхав на рейс у Чехословаччині. Незабаром ці тролейбуси возили людей у різних куточках світу.
Саме такий тролейбус відкривав рух у Рівному.
На сьогодні, Рівне - єдине місто у світі, де тролейбус, який є музейним експонатом, досі перевозить пасажирів.
За словами водія легендарного тролейбуса, ця модель більш надійна, в порівнянні з сучасними.
Як йдеться в сюжеті, даний тролейбус експлуатувався практично по всьому світу, починаючи від Норвегії та закінчуючи Індією. Такі тролейбуси експлуатувалися в Німеччині, Болгарії, Афганістані.
На відміну від Рівного, де легендарний тролейбус все ще експлуатується, у багатьох країнах, тролейбус марки "Škoda 9Tr" вже давно став музейним експонатом.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram