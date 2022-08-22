Відновлення маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами.

Україна та Молдова відновили сполучення на залізничній ділянці "Березине – Басарабяска", через 23 роки після припинення.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Зазначається, що сьогодні за участі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрія Спину відкрито оновлену залізничну ділянку "Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова)".

За інформацією відомства, відновлення руху ділянкою відбулося в рамках роботи Міністерства інфраструктури України зі збільшення пропускних можливостей на західних кордонах України з державами ЄС та Молдовою.

"Відновлення цього маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів – "Рені" та "Ізмаїл" надійно підключений до залізничного сполучення", – сказав Кубраков.

Він розраховує, що Україна зможе досягти об’єму вантажоперевезень на цій ділянці в середньому на рівні 10 млн тонн на рік.

"Наші спільні (з Молдовою – УНІАН) проекти – це не тільки про транспорт, вантажі та пасажирів. Ми разом рухаємось до членства в ЄС, тому разом будуємо спільну європейську інфраструктуру. І безперечно маю відзначити чудову роботу українських залізничників, які реалізували великий міжнародний проект "під ключ". Адже силами наших працівників відновлено інфраструктуру не тільки на території України, а ще й на території Молдови", – прокоментував Кубраков.

Ділянка "Березине – Басарабяска" є одноколійною, її довжина складає 22 кілометри (на території України – майже 21 кілометр). Рух на ній був відсутній з 1999 року.

У відомстві нагадали, що 24 червня цього року Міністерство інфраструктури України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Молдови підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку залізничного сполучення, який передбачає відновлення залізничного руху на цій ділянці.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас заявив, що ЄС може збільшити термін відміни ввізного мита на весь український експорт.