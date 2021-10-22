Затримки зумовлені ремонтом інфраструктури "Укрзалізниці", який має закінчитися 29 жовтня.

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про можливі затримки поїздів, які можуть виникати до 29 жовтня. Подекуди чекати доведеться аж до 1,5 години, проблеми з графіком спостерігатимуться по усій країні.

Про це прес-служба "Укрзалізниці" повідомила у Telegram.

Так, затримки можливі у графіку деяких поїздів, маршрут яких проходить на дільниці "Миронівка" — "Ім. Т. Шевченка", у місті Сміла. Саме там "Укрзалізниця" проводить колійні роботи.

Затримки у Києві

На 30 хвилин пізніше прибуватимуть на станцію "Київ-Пасажирський" поїзди:

№ 748 Львів — Київ;

№ 764 Одеса — Київ;

№ 716 Перемишль — Київ.

Затримки у Львові

Пізніше на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію "Львів" поїзди:

№ 747 Київ — Львів;

№ 715 Київ — Перемишль.

Де доведеться чекати до 1,5 години:

З затримкою від 5 хвилин до 1,5 години потяги будуть прибувати на станції:

"Миронівка" (Київська область);

"П’ятихатки-Стикова" (Дніпропетровська область);

"Тимкове" (Кіровоградська область);

"Бурти" (Полтавська область);

та на станції "Херсон".

Читайте такожКиївський автовокзал втратив 40% рейсів через введення нових карантинних обмеженьОкрім цього, з 25 по 27 жовтня "Укрзалізниця" буде проводити роботи на станції "Козятин-1" у Вінницькій області. Потяги будуть із затримками від 25 хвилин до 1 години прибувати на станції: "Здолбунів", "Миронівка", "Підволочиськ", "Вапнярка", "Ворожба" та "Гребінка".

Усі роботи "Укрзалізниця" планує завершити до 29 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що з 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила пасажирських перевезень, а в "Укрзалізниці" вже відзвітували про щеплених від COVID-19 на вокзалах пасажирах.

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Автор: Поліна Кузенко