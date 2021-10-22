"Укрзалізниця" попередила пасажирів про можливі затримки поїздів, які можуть виникати до 29 жовтня. Подекуди чекати доведеться аж до 1,5 години, проблеми з графіком спостерігатимуться по усій країні.
Про це прес-служба "Укрзалізниці" повідомила у Telegram.
Так, затримки можливі у графіку деяких поїздів, маршрут яких проходить на дільниці "Миронівка" — "Ім. Т. Шевченка", у місті Сміла. Саме там "Укрзалізниця" проводить колійні роботи.
Затримки у Києві
На 30 хвилин пізніше прибуватимуть на станцію "Київ-Пасажирський" поїзди:
- № 748 Львів — Київ;
- № 764 Одеса — Київ;
- № 716 Перемишль — Київ.
Затримки у Львові
Пізніше на 20-25 хвилин прибуватимуть на станцію "Львів" поїзди:
- № 747 Київ — Львів;
- № 715 Київ — Перемишль.
Де доведеться чекати до 1,5 години:
З затримкою від 5 хвилин до 1,5 години потяги будуть прибувати на станції:
- "Миронівка" (Київська область);
- "П’ятихатки-Стикова" (Дніпропетровська область);
- "Тимкове" (Кіровоградська область);
- "Бурти" (Полтавська область);
- та на станції "Херсон".
Читайте такожКиївський автовокзал втратив 40% рейсів через введення нових карантинних обмеженьОкрім цього, з 25 по 27 жовтня "Укрзалізниця" буде проводити роботи на станції "Козятин-1" у Вінницькій області. Потяги будуть із затримками від 25 хвилин до 1 години прибувати на станції: "Здолбунів", "Миронівка", "Підволочиськ", "Вапнярка", "Ворожба" та "Гребінка".
Усі роботи "Укрзалізниця" планує завершити до 29 жовтня.
Раніше УНІАН повідомляв, що з 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила пасажирських перевезень, а в "Укрзалізниці" вже відзвітували про щеплених від COVID-19 на вокзалах пасажирах.
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