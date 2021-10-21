З 21 жовтня в Україні набули чинності нові правила пасажирських перевезень.

"Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнула на вокзалах пункти вакцинації від коронавірусу. У перший же день щепилися 500 осіб.

Про це повідомила прес-служба компанії у Telegram-каналі.

"Зараз такі пункти працюють на семи вокзалах: у Києві, Дніпрі та Львові - цілодобово, на інших вокзалах - за гнучким графіком, його можна уточнити безпосередньо на місці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що надалі кількість центрів вакцинації збільшать.

Читайте такожВ Укрзалізниці підрахували, скільки пасажирів вже не пустили на потяги через нові правилаКрім того, на десяти вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на COVID-19.

"Станом на 17:00 протестовано майже тисяча пасажирів, у семи з них результат виявився позитивним", - підкреслили в компанії.

Нові правила проїзду в Україні

11 жовтня Кабінет Міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів одного з цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні встановлено черговий рекорд вакцинації – вчора щеплення проти COVID-19 отримали понад 250 тис.осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Автор: Анастасія Горбачова