Айтівці заволоділи архівом місткістю 1,5 Гб, який містить понад 6 тис. файлів компанії.

Українська "IT-армія" отримала доступ до інформації російської групи компаній ТОВ "Газпром" щодо випробування та впровадження автоматизованих систем на одному з найбільших газових родовищ Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба IT ARMY of Ukraine в Telegram, Україна отримала доступ до звітів про випробування та буріння на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка вважається одним з найбільших газових родовищ РФ.

"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну — ТОВ "Газпром". Архів місткістю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.), яка рахується одним з найбільших газових родовищ РФ", - йдеться в повідомленні.

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Війна в Україні та "IT-армія":

"IT-армія" України – спільнота IT-фахівців, створена наприкінці лютого 2022 року для нейтралізації ворога в інформаційному та кіберпросторі. До складу "ІТ-армії" входять понад 200 тис. волонтерів. Вона об’єднала як українських, так й іноземних професіоналів.

3 листопада українська "ІТ-армія" отримала доступ до мереж центрального банку Російської Федерації.

4 листопада 2022 року українська "IT-армія" атакувала ресурс російського "Газпромбанку". Загалом протягом листопада вона "паралізувала" понад 900 російських онлайн-ресурсів.

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