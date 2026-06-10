Купити квитки на потяг буде важче: 'Укрзалізниця' попередила про початок пікового сезону

Планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів.

"Укрзалізниця" увійшла в найпіковіший період 2026 року. Щодня компанія фіксує 340 тисяч запитів на квитки і перевозить 80 тисяч людей.

Як повідомила пресслужба перевізника, надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток.

"Аби бути максимально прозорими у відповіді на питання: "Де квитки?", ми продовжуємо нашу традицію літніх звітів. Як і минулого року, ми будемо регулярно показувати щотижневі дані по перевезенню дитячих груп та військових, топовим напрямкам й фактичним можливостям", - ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що протягом першого тижня залізницею подорожували 472 873 пасажирів, а рекордсменом став поїзд №104 Львів-Лозова, який перевіз понад 13 тисяч людей. Загалом планується, що протягом трьох місяців літа УЗ перевезе 7 млн пасажирів.

"Укрзалізниця" радить пасажирам планувати подорожі заздалегідь, враховуючи, що старт продажу квитків – за 20 днів до дати виїзду.

"Також є ефективна опція автовикупу. Через застосунок "Укрзалізниці" ви обираєте необхідний поїзд і дату. За появи місця в продажу програма викуповує його", - ідеться в рекомендації компанії.

Для військових й їхніх родин доступні квитки зі спецрезерву, які можна придбати через застосунок Армія+.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 29 червня "Укрзалізниця" переходить на оновлений літній графік руху, адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкривається 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

При цьому українці масово скаржаться на неможливість придбати квитки на потяги "Укрзалізниці" в останню декаду червня. Зі свого боку, в "Укрзалізниці" зазначають, що наразі тривають підготовчі роботи до відкриття продажу квитків на поїзди літнього періоду курсування, починаючи з 28 червня 2026 року.

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