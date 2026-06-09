Неможливо купити квиток: в мережі масово скаржаться на 'Укрзалізницю'

Всі користувачі отримують однакову відповідь на свої скарги.

Українці масово скаржаться на неможливість придбати квитки на потяги "Укрзалізниці" в останню декаду червня. Відповідні коментарі вони лишають під дописом "Укрзалізниці" в мережі Facebook.

Так, користувачка Ольга Буцько більше пів години намагалася придбати квиток онлайн, проте безрезультатно.

"Продаж Одеса-Київ на 28.06 наразі не відкрився. Ще й вибиває з системи, "забагато спроб". Ну да, бо з 08:00 сиджу, оновлюю. Як це розуміти? А потім виявиться, що всі квитки викуплені через каси, чи як?" – питає вона.

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На ту саму дату не працює продаж в західному напрямку, пише Сергій Ковтун.

"Чому не відкрито продаж квитків на потяг 094О Хелм-Харків ні на 27 червня, ні на 28 червня станом на зараз (10:30 9 червня)? Ніяких змін в розкладі та офіційних оголошень немає на сайті! Люди розраховують на потяги, беруть заздалегідь квитки на літаки і тут така халепа", – скаржиться Ковтун.

Користувачі також не можуть купити квитки онлайн на більш ранні дати.

"Підкажіть будь ласка, по потягу 148 Київ-Одеса, коли відкриється продаж? З 16.06 нічого не відкрито, в графіку цей потяг є", – пише Анастасія Бойко.

Зі свого боку, в "Укрзалізниці" зазначають, що наразі тривають підготовчі роботи до відкриття продажу квитків на поїзди літнього періоду курсування, починаючи з 28 червня 2026 року.

"У зв'язку з проведенням необхідних технічних та організаційних заходів, продаж на окремі рейси ще не відкрито. Просимо не хвилюватися, відкриття продажу відбудеться найближчим часом після завершення всіх підготовчих процедур", – відповідають в "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" – головні новини

З 25 квітня в "Укрзалізниці" запрацювала нова система динамічного ціноутворення для залізничних квитків. Тепер ціна на квитки на потяг залежить від сезону, дня тижня, завчасності придбання та заповненості маршруту. Щодо повноцінного впровадження останнього пункту зазначалося, що він ще потребує доопрацювання.

Нова система ціноутворення діє лише для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

Експерти вважають, що ціни на інші види пасажирських квитків на залізничні перевезення в Україні зростати не будуть.

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