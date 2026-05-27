Куди зникли квитки до Польщі: пояснення 'Укрзалізниці'

Проблема стосується і низки поїздів всередині України.

Починаючи з ранку 26 травня 2026 року, українці в соцмережах почали скаржитися на неможливість придбати квитки на низку поїздів "Укрзалізниці", в першу чергу до та з Польщі.

Зокрема, вчора мали поступити в продаж квитки на 14 червня, а сьогодні – на 15 червня, тобто за 20 діб до подорожі. Втім, на низку напрямків квитки відсутні.

Як появнили УНІАН в довідковій службі УЗ, це пов'язане з сезонним коригуванням розкладів.

Водночас в УЗ підкреслили, що це стосується не лише польських поїздів, але й низки напрямків всередині України.

Перегляд розкладів може тривати до п'яти днів, однак точної інформації щодо термінів відновлення повноцінних продажів наразі у довідкової служби немає.

Поки ж пасажирам радять частіше перевіряти застосунок на наявність квитків або ж налаштувати автовикуп.

Як повідомляв УНІАН, раніше в УЗ попередили, що цього літа придбати квиток на потяг українцям буде ще складніше, ніж торік. Причина в тому, що попит зростає, а кількість вагонів – навпаки зменшується, в першу чергу черех російські обстріли.

Росія у 2026 році суттєво посилила обстріли залізниці, щоб паралізувати українську логістику. Через це і пасажирські поїзди часто вимушені змінювати маршрути руху та затримуватися в дорозі.

Водночас, за новими правилами, у разі реальної загрози поїзди мають зупинятися, а пасажири – евакуюватися.

