'Укрзалізниця' запускає літній графік поїздів: додано 12 рейсів і змінено низку маршрутів

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів і суттєво прискорили три поїзди.

"Укрзалізниця" з 28 червня переходить на оновлений літній графік руху, адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкривається сьогодні, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Як повідомляє пресслужба перевізника, загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили три поїзди, продовжили до гір чотири маршрути, а також перетворили вісім черезденних поїздів на щоденні.

Зазначається, що флагманський поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова. Тож від 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів (раніше Харків-Ворохта). Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та новий дитячий вагон.

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Поїзд №55/56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно (замість через день). Це збільшить кількість місць за найбільш популярним напрямком для родинного відпочинку від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів та Рахова.

У свою чергу, поїзд "Сакура" буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку. Поїзд відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41). Зворотний рейс прибуватиме до Києва о 06:09 (замість 09:58), а до Хмельницького ще до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків-Ужгород курсуватиме через день замість "по датах" і забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька, міст Закарпаття. Натомість інший рейс №45/46 Харків-Ужгород змінює маршрут через Подділя, тому мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний час.

До станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ – Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів – Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ).

Крім того, серед нових поїздів: нічний експрес №83/84 Дніпро – Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро – Одеса (по датах), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків – Кременчук (з 29 червня).

"Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно "закрутити" те, що в нас є – це і зробило можливим новий літній графік", - додали в УЗ.

"Укрзалізниця" - останні новини

Українці масово скаржилися на неможливість придбати квитки на потяги "Укрзалізниці" на кінець червня. Тоді в "Укрзалізниці" зазначили, що тривають підготовчі роботи до відкриття продажу квитків на поїзди літнього періоду курсування, починаючи з 28 червня.

З 25 квітня в УЗ запрацювала нова система динамічного ціноутворення для залізничних квитків. Відтепер ціна квитка на потяг залежить від сезону, дня тижня, завчасності придбання та заповненості маршруту. Нова система ціноутворення на квитки діятиме лише для вагонів СВ (люкс) та 1 класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

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