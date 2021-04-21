Раніше "Укрзалізниця" повідомила про складну ситуацію із забезпеченням компанії дизпаливом.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" (УЗ) досягла згоди з постачальниками дизельного палива щодо його відвантаження, тим самим вирішивши питання з постачанням компанії дизпалива на найближчий період.

Про це повідомила прес-служба УЗ з посиланням на в.о. голови правління компанії Івана Юрика.

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"Зараз" Укрзалізниця" і постачальники палива погоджують плани його відвантаження. Тому питання з дизпаливом на найближчий час вирішене", - цитує прес-служба слова Юрика.

Зазначається, що компанія проводить роботу із забезпечення стабільної роботи залізничного транспорту.

"Компанія вживає заходів для безперебійного забезпечення необхідного обсягу палива на довгу перспективу", - сказано в повідомленні.

Що цьому передувало

19 квітня 2021 року "Укрзалізниця" повідомила про складну ситуацію із забезпеченням компанії дизпаливом, зокрема про те, що УЗ має запас палива тільки на 4 доби.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" є акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, що не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Павло Степанець